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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.
Die Komplettlösung: Reinigen, Laden und Aufbewahren. Das UV-Reinigungsgerät für Bürstenköpfe befreit Ihren Bürstenkopf von Bakterien und macht eine Vielzahl von Keimen unschädlich.*
4.3
von 5
40
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Kurt37
18/08/2018
Suisse
Sehr gut
Dies ist bereits die 4. Zahnbürste des gleichen Modells. Immer sehr zufrieden. Neues Design noch etwas edler
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Frauke66
21/11/2018
Deutschland
Perfektes Produkt
Tolles Produkt wie der Vorgänger. Ich bin immer noch voll zufrieden und begeistert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Drixi
12/09/2015
Deutschland
Verifizierter Käufer
Dieses Zahnbürste ist angenehm im Mund, leise, putzt super gründlich und liegt gut in der Hand
Die Zahbürste ist angenehm im Mund, putzt super gründlich, liegt gut in der Hand und lässt sich in der Box gut auf Reisen mitnehmen und ist einfach toll.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm