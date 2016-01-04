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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8111/12
Wiederaufladbar
mit 1 Düse
Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.
Der AirFloss kann zwei Wochen verwendet werden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.
3.7
von 5
774
Bewertungen
Lindblom
04/01/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt ist super
Ich benütze die Sonicare seit mindestens 10 Jahre und finde sie die beste von allen elektrischen Zahnbürsten. Ich habe etwa 500 Stück unter meinen Patienten verteilt. Die neuen Bürstenköpfe Adaptive clean finde ich spitze. Die neue Funktion Deep Clean kann ich schlecht beurteilen. Ich merke einfach, dass die Bürste anders vibiert. Die Sonicare ist und bleibt ein Topprodukt. Freundliche Grüsse Zahnarztpraxis Lindblom
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Berni391
17/07/2013
Suisse
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt reinigt sehr gut
Ein sehr gutes, handliches Gerät das wirklich nützlich ist
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Hp65
17/04/2013
Suisse
Verifizierter Käufer
Wirklich besser als Zahnseide
Einfach zu handhabendes Produkt. Kabels, daher überall einsetzbar.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zum reinen Putzen mit einer normalen Handzahnbürste