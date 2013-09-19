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  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
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Eingestellt

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8141

3.6
| (55) Bewertungen
Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
Wenn Sie nicht regelmäßig Zahnseide zur Zahnreinigung verwenden, erreichen Sie nicht die Bakterien, die sich in den Zahnzwischenräumen ansammeln. Mit dem Philips Sonicare AirFloss können Sie Ihre Zähne täglich gründlich reinigen, ohne mühevolle Reinigung mit Zahnseide.
Alle Vorteile anzeigen

Verbessert die Mundgesundheit auf sanfte und wirkungsvolle Art

Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume

  • Wiederaufladbar

Leicht befüllbarer Behälter

Leicht befüllbarer Behälter

Der leicht befüllbare Behälter verwendet nur eine kleine Menge Wasser, sodass Spritzer vermieden werden. Füllen Sie den Behälter mit Mundwasser, um Ihre Mundgesundheit noch effektiver zu erhalten.

Für Sonicare Standard-Ladegeräte geeignet

Für Sonicare Standard-Ladegeräte geeignet

Sie benötigen nur ein Ladegerät, um Ihre Sonicare Produkte aufzuladen.

Führungsspitze für einfaches Putzen

Führungsspitze für einfaches Putzen

Schieben Sie die Führungsspitze einfach am Zahnfleisch entlang, bis Sie das Gefühl haben, dass sie richtig zwischen den Zähnen sitzt. Unterstützt das einfache Putzen, selbst an den schwer erreichbaren Backenzähnen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

55

Bewertungen

19/09/2013

Suisse

Suisse

Insegesamt gutes Produkt

gute Reinigungsleistung, macht im Gegensatz zur Anwendung von Zahnseide oder Interdentalbürsten wesentlich mehr Spass & wird folglich auch regelmässiger eingesetzt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss verfasst

07/03/2015

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist jeden Euro wert !

Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss verfasst

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Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss verfasst

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Endlich putzt man auch die Zahnzwischenräume!

Das Produkt ist super zum Reinigen der Zahnzwischenräume. Bei meinem letzten Kontrollbesuch wollte der Zahnarzt mir Zahnseide verkaufen. Da ich diese bereits zuhause hatte, allerdings (aus Bequemlichkeit und teilweise auch Schmerzen im Zahnfleisch) nicht benutzte, viel meine Wahl auf den Airfloss. Und ich muss sagen: ich bin restlos begeistert! Ebenso meine Freundin, welche das Gerät mittlerweile ebenfalls begeistert mitbenutzt. So blöd es klingt, aber damit macht es echt Spaß, Abends nach dem Zähneputzen noch die Zahnzwischenräume zu reinigen. Es fühlt sich hinterher super an und die Ergebnisse sind spitze. Ich würde sogar freiwillig zum Zahnarzt gehen damit er sich die Ergebnisse anschaut, nur fehlt mir bisher die Zeit dazu. Ich bin allerdings sehr optimistisch das es super ausfällt! Kurzum: Ich (bzw. mittlerweile wir) sind begeistert, dieses Produkt von Philips gekauft zu haben und empfehlen es uneingeschränkt weiter. Zu den Pros und Cons siehe unten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss verfasst

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