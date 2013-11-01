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  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
  • Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume

Eingestellt

Philips Sonicare AirFlossSonicare AirFloss

HX8181

3.2
| (27) Bewertungen
Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume
Wenn Sie nicht regelmäßig Zahnseide zur Zahnreinigung verwenden, erreichen Sie nicht die Bakterien, die sich in den Zahnzwischenräumen ansammeln. Mit dem Philips Sonicare AirFloss können Sie Ihre Zähne täglich gründlich reinigen, ohne mühevolle Reinigung mit Zahnseide.
Alle Vorteile anzeigen

Verbessert die Mundgesundheit auf sanfte und wirkungsvolle Art

Eine einfache Reinigung der Zahnzwischenräume

  • Wiederaufladbar

Leicht befüllbarer Behälter

Leicht befüllbarer Behälter

Der leicht befüllbare Behälter verwendet nur eine kleine Menge Wasser, sodass Spritzer vermieden werden. Füllen Sie den Behälter mit Mundwasser, um Ihre Mundgesundheit noch effektiver zu erhalten.

Für Sonicare Standard-Ladegeräte geeignet

Für Sonicare Standard-Ladegeräte geeignet

Sie benötigen nur ein Ladegerät, um Ihre Sonicare Produkte aufzuladen.

Führungsspitze für einfaches Putzen

Führungsspitze für einfaches Putzen

Schieben Sie die Führungsspitze einfach am Zahnfleisch entlang, bis Sie das Gefühl haben, dass sie richtig zwischen den Zähnen sitzt. Unterstützt das einfache Putzen, selbst an den schwer erreichbaren Backenzähnen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.2

von 5

27

Bewertungen

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Really Useful

I was unsure how effective and easy to use the Air Floss would be. However, I cannot speak highly enough in both areas. Once I quickly became familiar and confident with the technique of using it, then it works very well. Just make sure you are near a sink when using a mouthwash to perform the 'floss' action, as I do, in order to rinse out the excess mouthwash that builds up in your mouth.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst

28/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goede eigenschappen

op advies van mijn tandarts en mijn mond hygiëniste de airfloss aangeschaft. Zeer prettig in gebruik, maar het belangrijkste veel minder tand aanslag dan bij poetsen enof flossen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst

12/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy To Use

Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss verfasst

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