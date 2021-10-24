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Eingestellt

Philips Sonicare AirFlossZahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

HX8221/02

3.8
| (786) Bewertungen
Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.
Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss eine einfache Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an schwer erreichbaren Stellen.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt Plaque gründlicher als eine Zahnbürste

Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

  • mit 1 Düse

Technologie, die auf Knopfdruck reinigt

Technologie, die auf Knopfdruck reinigt

AirFloss bietet eine einzigartige Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen, mit der Sie einen Stoß aus Druckluft und Wasser bzw. Mundspülung zwischen Ihre Zähne spülen. Die One-Touch-Aktivierung ist so einfach wie ein Mausklick.

Reinigt Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden

Reinigt Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden

Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.

Hilft dabei, die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern

Hilft dabei, die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern

Es ist klinisch erwiesen, dass Sonicare AirFloss die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen verbessert.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

786

Bewertungen

24/10/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Excellente

Wirklich ein super Tool um die Zähne bis im hintersten Zahn und zwischen den engsten Spalten sauber zu halten. Dazu kann man sein eigenes Mundwasser gebrauchen was der ganzen Mund nochmals doppelt erfrischt.

Vorteile

Hochwirksam für saubere Zähne, einfach zu bedienen,

Nachteile

Etwas teuer aber das Geld wert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst

31/12/2019

Suisse

Suisse

Gutes Gerät

Hat lange Akku-Dauer. Es geht lange, bis ich ihn aufladen muss. Er hat unglaublich Kraft

Vorteile

Lange Akku-Kapazität

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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11/01/2018

Suisse

Suisse

Toll, gute Zahnpflege-Geräte-Erweiterung

ausgezeichnet, gutes Deasign, gute Leistung, angenehmer Gebrauch

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8210/22 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8210/22 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. als manuelles Zähneputzen allein