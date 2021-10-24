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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8221/02
mit 1 Düse
AirFloss bietet eine einzigartige Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen, mit der Sie einen Stoß aus Druckluft und Wasser bzw. Mundspülung zwischen Ihre Zähne spülen. Die One-Touch-Aktivierung ist so einfach wie ein Mausklick.
Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.
Es ist klinisch erwiesen, dass Sonicare AirFloss die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen verbessert.
3.8
von 5
786
Bewertungen
Firlefanz
24/10/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Excellente
Wirklich ein super Tool um die Zähne bis im hintersten Zahn und zwischen den engsten Spalten sauber zu halten. Dazu kann man sein eigenes Mundwasser gebrauchen was der ganzen Mund nochmals doppelt erfrischt.
Vorteile
Hochwirksam für saubere Zähne, einfach zu bedienen,
Nachteile
Etwas teuer aber das Geld wert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Pacedidio8
31/12/2019
Suisse
Gutes Gerät
Hat lange Akku-Dauer. Es geht lange, bis ich ihn aufladen muss. Er hat unglaublich Kraft
Vorteile
Lange Akku-Kapazität
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8211/02 Airfloss Zahnzwischenraumreinigung verfasst
SchwesterSabine
11/01/2018
Suisse
Toll, gute Zahnpflege-Geräte-Erweiterung
ausgezeichnet, gutes Deasign, gute Leistung, angenehmer Gebrauch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8210/22 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss HX8210/22 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar verfasst
als manuelles Zähneputzen allein