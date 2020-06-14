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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX8332/01
2 Düsen
AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***
Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.
Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss Ultra macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.
3.7
von 5
934
Bewertungen
Milena13
14/06/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Super AirFloss
Super Preis, super Leistungen! Philips Sonicare AirFloss arbeitet zusammen mit normal Philips Sonicare und Zähne sind echt sauber
Vorteile
Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst
H304
20/03/2019
Suisse
Gute Ergänzung zur Zahnpflege
Liegt gut in der Hand Lässt sich leicht anwenden Putzt die Zwischenräume gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst
SupperMario
20/11/2018
Suisse
SUPPER
Dieses Produkt hat hervorragende Funktionen Bin ich sehr zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8341/01 AirFloss Ultra – Testversion verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX8341/01 AirFloss Ultra – Testversion verfasst
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bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".
Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen
Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.
je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung