ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Go to promotion

NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

Jetzt entdecken

  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
  • Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit

Eingestellt

Philips SonicareAirFloss Ultra – Ausgabe

HX8381/01

3.7
| (934) Bewertungen
Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit
Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra**** die einfachste Art der Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.**
Alle Vorteile anzeigen

Wirksamkeit für Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Dreifach verbesserte Zahnfleischgesundheit

  • 1 Düse

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

934

Bewertungen

14/06/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super AirFloss

Super Preis, super Leistungen! Philips Sonicare AirFloss arbeitet zusammen mit normal Philips Sonicare und Zähne sind echt sauber

Vorteile

Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8432/01 AirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger verfasst

20/03/2019

Suisse

Suisse

Gute Ergänzung zur Zahnpflege

Liegt gut in der Hand Lässt sich leicht anwenden Putzt die Zwischenräume gut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra – Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

20/11/2018

Suisse

Suisse

SUPPER

Dieses Produkt hat hervorragende Funktionen Bin ich sehr zufrieden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8341/01 AirFloss Ultra – Testversion verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX8341/01 AirFloss Ultra – Testversion verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/airfloss/faq.

  2. Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.

  3. je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung