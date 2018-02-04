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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
2 Putzprogramme
6 individualisierbare Einstellungen
1 Bürstenkopf
Diese Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.
DiamondClean Bürstenköpfe, die Premium-Bürstenköpfe von Philips Sonicare, zeichnen sich durch diamantförmige Borsten mit mittlerer Härte für die effiziente und dennoch sanfte Plaque-Entfernung aus. Mit dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste erhalten Sie hervorragende Reinigungsergebnisse und weißere Zähne im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
2 Minuten Putzen im Clean-Putzprogramm bietet die ultimative Plaque-Entfernung (bei Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer). Das White-Putzprogramm entfernt oberflächliche Verfärbungen, hellt die Zähne auf und poliert sie. Dadurch reduzieren Sie alltägliche Verfärbungen, z. B. durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Ihre Zähne werden so in nur 2 Wochen um 2 Stufen heller.
4.1
von 5
251
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Finder68
04/02/2018
Suisse
Bin immer noch sehrzufrieden
habe meine Bürste bald 2 Jahre, und bin immer noch zufrieden. Empfehlenswert ist jedoch ein weicher Bürstenaufsatz. Akku hällt immer noch ca. 3 Wochen. Meine Zahnsteinentfernung beim Zahnarzt ist inzwischen nach 15 Min. erledigt, investiere aber sicher bis 20 Min./Tag für die Mundhygiene inli.Zahnseide
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Zahnarztbesucher
04/02/2018
Suisse
Bin immer noch sehrzufrieden
habe meine Bürste bald 2 Jahre, und bin immer noch zufrieden. Empfehlenswert ist jedoch ein weicher Bürstenaufsatz. Akku hällt immer noch ca. 3 Wochen. Meine Zahnsteinentfernung beim Zahnarzt ist inzwischen nach 15 Min. erledigt, investiere aber sicher bis 20 Min./Tag für die Mundhygiene inli.Zahnseide
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JenSha
12/05/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gute Schallzahnbürste
Die hohe Anzahl der Schwingungen (61.000) ist spürbar wirksam. Das Reinigungsergebnis fühlt sich für mich sehr gut an. Die beiden Programme (Clean und White) sind für mich völlig ausreichend. Der Diamond-Bürstenkopf ist sehr gut. Meine vorherige Schallzahnbürste hatte 24.000 Schwingungen. Der Unterschied ist markant. Die Healthy White + ist für meine Bedürfnisse ideal
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm