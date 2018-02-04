Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen in nur 1 Woche*

Tag für Tag ein strahlenderes Lächeln, ohne auf bestimmte Lebensmittel und Getränke, die Verfärbungen hervorrufen, verzichten zu müssen. Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste für weiße Zähne entfernt erwiesenermaßen bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur 1 Woche*.