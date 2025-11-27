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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX960U
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX684J
HX6856/29
HX960K
HX9611/22
HX962P
HX9661/02
4er-Pack
Standardgröße
Aufsteckbar
Smart-Bürstenkopferkennung
Stecken Sie den InterCare-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern. Die extra langen Borsten entfernen Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an schwer erreichbaren Stellen und sorgen so für gesünderes Zahnfleisch.
Der InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Zudem verringert er nachweislich Zahnfleischbluten und Entzündungen in nur zwei Wochen.
Erhalten Sie die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung**. Der InterCare-Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück** und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Reinigung. Sie müssen nur noch putzen.
4.7
von 5
112
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
nudiref
27/11/2025
Suisse
Philips Sonicare i InterCare
Schade gibt es diese Bürstenköpfe nicht mehr - so ein gutes Produkt aus dem Sortiment genommen.
Diese Bewertung wurde für i InterCare HX9004/10 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Diese Bewertung wurde für i InterCare HX9004/10 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Eli 27
06/10/2025
Suisse
Reinigt Super
Die beste Zahnpürste die es gab leider nicht mehr im Sortment
Diese Bewertung wurde für i InterCare HX9002/10 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Diese Bewertung wurde für i InterCare HX9002/10 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Drinesa
28/06/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Solides Produkt
ch bin mit den InterCare-Bürstenköpfen sehr zufrieden. Durch die längeren Borsten reinigen sie die Zahnzwischenräume besonders gründlich und hinterlassen ein angenehm sauberes Gefühl. Die Bürstenköpfe sind angenehm auf dem Zahnfleisch und passen perfekt auf meine Philips Sonicare. Auch nach mehreren Wochen Nutzung behalten die Borsten ihre Form. Der Preis ist zwar etwas höher, die Reinigungsleistung überzeugt mich aber. Ich würde sie wieder kaufen und weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Date of Use 2026-06-07
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für I InterCare HX9002/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Date of Use 2026-06-07
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart Zahnbürstenhandstücken verfügbar