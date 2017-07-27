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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX684J
HX6856/29
HX960K
HX9611/22
HX962P
HX9661/02
Lot de 4
Taille standard
Clipsable
Sélection des modes via BrushSync™
Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.
La tête de brosse InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire dans les espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement 2 semaines.
Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™**. La tête de brosse InterCare se synchronise avec le manche Philips Sonicare équipé de la technologie BrushSync™**, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un nettoyage exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.
4.7
sur 6
112
Avis
94%
recommandent ce produit
JC31
27/07/2017
France
Acheteur vérifié
La seule vraiment efficace.
Cette tête est nettement plus efficace que celle fournie avec la brosse à dent lors de l'achat. Les brins sont plus longs et la surface est supérieure. Pourquoi tant de modèles de têtes alors que celui ci est le seul vraiment efficace ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard
Gringrin2a
24/10/2016
France
Acheteur vérifié
Efficace
Très bonne brosse à dents qui est efficace longtemps.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard
Foudre
18/05/2021
België
Acheteur vérifié
Excellente brosse électrique
La batterie de la brosse à dents a une très longue période d’activité avant recharge. L’efficacité du brossage est excellente. Bonne longévité des brosses.
Avantages
Efficacité et longévité
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i InterCare HX9004/10 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour i InterCare HX9004/10 Têtes de brosse à dents standard
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.