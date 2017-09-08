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Eingestellt
Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
Mit neun einzigartigen Putzeinstellungen, einem intuitiven Drucksensor und fortschrittlicher Bürstenkopftechnologie bietet die Philips Sonicare FlexCare Platinum ausgezeichnete Plaque-Entfernung und verbesserte Gesundheit des Zahnfleischs über das herkömmliche Putzen hinaus.
3 Putzprogramme, 3 Intensitäten
2 Bürstenköpfe
Mit Drucksensor
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
FlexCare Platinum ermöglicht die Auswahl einer von drei Putzprogrammen – Clean (Reinigen), White (Weiß) oder Gum Care (Zahnfleischpflege) – sowie von drei Intensitätseinstellungen – Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch). So erreichen Sie ein Reinigungserlebnis, das perfekt auf Sie abgestimmt ist.
Der besondere Gum Care-Modus für gezielte Reinigung hilft, Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündungen zu verringern. Es ist klinisch erwiesen, dass FlexCare Platinum die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen verbessert.
Der neue InterCare Bürstenkopf besitzt extra lange Borsten, die tief zwischen die Zähne und entlang des Zahnfleischrands reichen. Dank dieser fortschrittlichen Reinigungstechnologie wird Plaque wirksam entfernt, und die Zähne werden gründlich gereinigt. Wenn es Zeit ist, Ihren Bürstenkopf auszuwechseln, wechselt die Farbe der Borsten von Blau zu Weiß.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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5.0
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Ruetue
08/09/2017
Deutschland
Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen
Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Telefrau
08/09/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen
Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst
Ingi
20/06/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt erfüllt seinen Zweck sehr gut
Diese Schallzahnbürste überzeugt in Funktionsweise, Handhabung und Qualität. Das Putzergebnis ist überzeugend. Vor allem gefällt die lange Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Im Vergleich zu einer Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm