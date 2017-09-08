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Philips Sonicare FlexCare PlatinumWiederaufladbare Zahnbürste

HX9182/10

5

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume

Mit neun einzigartigen Putzeinstellungen, einem intuitiven Drucksensor und fortschrittlicher Bürstenkopftechnologie bietet die Philips Sonicare FlexCare Platinum ausgezeichnete Plaque-Entfernung und verbesserte Gesundheit des Zahnfleischs über das herkömmliche Putzen hinaus.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Entfernt bis zu 7 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen*

Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume

  • 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten

  • 2 Bürstenköpfe

  • Mit Drucksensor

  • UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe

Passen Sie die Putzprogramme und die Intensitätseinstellungen an

Passen Sie die Putzprogramme und die Intensitätseinstellungen an

FlexCare Platinum ermöglicht die Auswahl einer von drei Putzprogrammen – Clean (Reinigen), White (Weiß) oder Gum Care (Zahnfleischpflege) – sowie von drei Intensitätseinstellungen – Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch). So erreichen Sie ein Reinigungserlebnis, das perfekt auf Sie abgestimmt ist.

Klinisch erwiesen – verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen

Klinisch erwiesen – verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen

Der besondere Gum Care-Modus für gezielte Reinigung hilft, Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzündungen zu verringern. Es ist klinisch erwiesen, dass FlexCare Platinum die Gesundheit des Zahnfleisches in zwei Wochen verbessert.

Neuer InterCare Bürstenkopf für eine bessere Reinigung der Zahnzwischenräume

Neuer InterCare Bürstenkopf für eine bessere Reinigung der Zahnzwischenräume

Der neue InterCare Bürstenkopf besitzt extra lange Borsten, die tief zwischen die Zähne und entlang des Zahnfleischrands reichen. Dank dieser fortschrittlichen Reinigungstechnologie wird Plaque wirksam entfernt, und die Zähne werden gründlich gereinigt. Wenn es Zeit ist, Ihren Bürstenkopf auszuwechseln, wechselt die Farbe der Borsten von Blau zu Weiß.

Technische Daten

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5.0

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Bewertungen

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empfehlen dieses Produkt.

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08/09/2017

Deutschland

Deutschland

Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen

Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

08/09/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen

Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste verfasst

20/06/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Dieses Produkt erfüllt seinen Zweck sehr gut

Diese Schallzahnbürste überzeugt in Funktionsweise, Handhabung und Qualität. Das Putzergebnis ist überzeugend. Vor allem gefällt die lange Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Im Vergleich zu einer Handzahnbürste

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm