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HX9182/10
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Wie unterscheiden sich elektrische und Handzahnbürsten?
Wie funktioniert die Putzanleitung in der Sonicare App?
Wie lange sollte der Akku meiner Sonicare Zahnbürste halten?
Wo kann ich Zubehör für meine Sonicare Zahnbürste kaufen?
Kann ich die Philips Sonicare Zahnbürste unter der Dusche verwenden?
In welchen Ländern ist die Sonicare App verfügbar?
Was bedeuten die Akkustandsanzeigen auf meiner Sonicare Zahnbürste?
Warum ist zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück eine Lücke?
Wie lade ich meine Sonicare Zahnbürste?
Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?
Wie ändere ich die Intensitätsstufen meiner Sonicare Zahnbürste?
Wie funktioniert das Feedback des Drucksensors bei meiner Sonicare Zahnbürste?
Welche Putzmodi gibt es für meine Sonicare Zahnbürste?
Kann ich mein Sonicare Ladegerät für andere Zahnbürsten verwenden?
Wie aktiviere oder deaktiviere ich den Drucksensor meiner Sonicare?
So kalibrieren Sie die Philips Sonicare Zahnbürste neu
Wie soll ich meine Philips Sonicare Zahnbürste reinigen?
Wie verwende ich meine Sonicare Zahnbürste bei Zahnspangen?
Wie verbinde ich meine Zahnbürste mit der Sonicare App?
Mein Bürstenkopf lässt sich nur schwer anbringen oder entfernen.
Ich kann meine Zahnbürste nicht mit der Sonicare App verbinden
Mein Bürstenkopf fällt von meiner Sonicare Zahnbürste ab
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert nicht
Meine Sonicare Zahnbürste schaltet sich von selbst aus
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark
Meine Sonicare Zahnbürste lädt nicht
Meine Sonicare Zahnbürste macht laute Geräusche
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