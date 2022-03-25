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  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
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Eingestellt

Philips Sonicare DiamondCleanElektrische Schallzahnbürste

HX9312/04

4.3
| (3246) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • Ladeglas, USB-Reiseladeetui

  • Rose Gold Edition

Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*

Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*

Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*

Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.3

von 5

3246

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

25/03/2022

Suisse

Suisse

Die Schallzahnbürste zaubert mir ein lächeln

Die Zahnbürste ist leicht in der Handhabung und dank der App kann man sehr gut nachvollziehen, wie und wielange man putz oder putzen möchte. Die verschiedenen Programme untertzützen einen bei der Zahnreinigung.

Vorteile

leichte Handhabung, gibt Signale ab ( Schrubben oder Druck), lange Akkulaufzeit und schnelles Laden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

21/04/2021

Suisse

Suisse

Beste Zahnbürste

Saubere und gesunde Zähne sind für mich ein absolutes MUSS. Deshalb habe ich nach verschiedenen elektrischen Zahnbürsten nun in die Sonicar Diamond Clean investiert. Und ich bin nicht enttäuscht. Der Bürstenkopf ist wirklich perfekt für alle Ecken und Enden. Sie putzt auch wirklich gut zwischen den Zähnen. Mein Zahnfleisch ist wieder hellrosa geworden und die Entzündungen waren nach 2 Wochen weg. Das Aufladeglas ist praktisch und sieht auch noch hübsch aus. Fürs Wochenende packe ich die Zahnbürste in das elegante Etui und brauche weder Kabel noch sonst was. Wirklich toll.

Vorteile

Verschieden Programme für alle Bedürfnisse. Bürstenkopf kommt überall hin und putzt sehr sanft aber gründlich. Etui praktisch und elegant auf Reisen. Ladeglas kann auch als Zahnglas benutzt werden.

Nachteile

Nur komplettes Set zu haben, mit Zahnglas und Etui. Etwas teuer.

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

15/07/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Ich bin mit dem neuen Gerät sehr zufrieden.

Man hat mir das Gerät, das nicht mehr richtig funktionierte (Strom setzte teilweise aus) ohne grosse Umschweife ersetzt. Alles lief über Garantie. Mit dem neuen Gerät bin ich nun wieder vollauf zufrieden.

Vorteile

handlich, putzt die Zähne viel besser als von Hand. Leicht zu handhaben.

Nachteile

keine, wenn es funktioniert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm