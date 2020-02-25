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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
1 Reiseetui
mit Polish-Modus
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*
Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
4.2
von 5
120
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Roellu
25/02/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Perfekt
Der Akku hält sehr lange, die Bürsten sind natürlich bald mal hinüber, wie herkömliche Zahnbürsten auch. Die vier Stufen sind halt auch noch da, brauche ich aber nicht. Hammer ist das Aufladeglas, praktisch und passt perfekt.
Vorteile
Akku
Nachteile
nichts
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Narapa
09/02/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
das produkt ist grossartig!
die zahnbürste ist ein absoluter hingucker. dies ergänzend zu seinen unglaublichen funktionen. das zähneputzen macht wieder spass! die zähne fühlen sich sauber an und der griff zur zahnbürste ist ein tolles gefühl. die zähne waren noch nie so weiss, ein absolutes zahnarzt gefühl. nach den empfohlenen 2-3 minuten stellt die zahnbürste ab & der job ist done! wahnsinn.
Vorteile
top! hält was sie verspricht & sieht toll aus.
Nachteile
akkulaufzeit
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Fugu
22/05/2018
Suisse
Sehr gute Leistung, bei einfacher Anwendung
Sehr gute Leistung, bei einfacher Anwendung! Nur das bei den Abmessungen müssen abstriche getan werden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm