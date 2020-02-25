ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Go to promotion

NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

Jetzt entdecken

  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Eingestellt

Philips Sonicare DiamondCleanElektrische Schallzahnbürste

HX9322/12

4.2
| (120) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
Die beste Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Sonicare Zahnbürste.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Elektrische Sonicare Zahnbürste mit bester Leistung für weiße Zähne

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • 1 Reiseetui

  • mit Polish-Modus

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*

Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*

Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*

Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

120

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

25/02/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Perfekt

Der Akku hält sehr lange, die Bürsten sind natürlich bald mal hinüber, wie herkömliche Zahnbürsten auch. Die vier Stufen sind halt auch noch da, brauche ich aber nicht. Hammer ist das Aufladeglas, praktisch und passt perfekt.

Vorteile

Akku

Nachteile

nichts

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

09/02/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

das produkt ist grossartig!

die zahnbürste ist ein absoluter hingucker. dies ergänzend zu seinen unglaublichen funktionen. das zähneputzen macht wieder spass! die zähne fühlen sich sauber an und der griff zur zahnbürste ist ein tolles gefühl. die zähne waren noch nie so weiss, ein absolutes zahnarzt gefühl. nach den empfohlenen 2-3 minuten stellt die zahnbürste ab & der job ist done! wahnsinn.

Vorteile

top! hält was sie verspricht & sieht toll aus.

Nachteile

akkulaufzeit

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

22/05/2018

Suisse

Suisse

Sehr gute Leistung, bei einfacher Anwendung

Sehr gute Leistung, bei einfacher Anwendung! Nur das bei den Abmessungen müssen abstriche getan werden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm