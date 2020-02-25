Unsere Schallzahnbürste HX9322/12 hat 25 Monate (Kaufdatum: 01.05.2014) einwandfrei funktioniert. Danach haben wir über Garantie ein neues Gerät erhalten. Wir würden die Schallzahnbürste trotzdem wieder kaufen und können das Produkt auf jeden Fall weiter empfehlen. Hier die Details: Das Putzergebnis ist bestens, was sogar der Zahnarzt meinem Mann bestätigt hat, die Handhabung einfach; wobei wir nicht alle Putzprogramme benutzen. Meine sehr sensiblen Zahnhälse waren ursprünglich der Grund für den Kauf dieser Zahnbürste. Ich verwende nur die "sensitiv"-Position und bin ebenfalls überaus zufrieden damit. Leider hat die Zahnbürste bei der letzten Benutzung Anfang Juni 2016 urplötzlich mitten im Programm ihren Dienst versagt, was bedeutet, dass sie ausging und sich nicht mehr einschalten ließ. Deshalb habe ich sie erstmal über Nacht an das Ladegerät angeschlossen in der Hoffnung, dass nur der Akku geladen werden musste. Am nächsten Morgen war leider das Problem noch immer vorhanden; beim Drücken des "An-Knopfes" brannte das grüne Licht an der Zahnbürste, jedoch ließ sie sich nicht einschalten. Am nächsten Tag rief ich den Kundendienst der Fa. Philips hat. Die freundliche Dame hat verschiedene Daten erfragt, und da ich das Produkt registriert hatte (glücklicherweise), war der Umtausch überhaupt kein Problem. Bereits nach zwei Tagen wurde mir ein neues Gerät zugesandt. Nach Erhalt habe ich dann unser defektes Gerät an Philips kostenfrei zurückgeschickt. Die neue Zahnbürste benutzen wir nun seit einem Monat und sind genauso zufrieden damit. Mal sehen, wie lange das neue Gerät seinen Dienst tun wird.