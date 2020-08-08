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  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
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Philips Sonicare DiamondCleanElektrische Schallzahnbürste

HX9332/34

4.2
| (246) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
Die beste Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Sonicare Zahnbürste.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • Ladeglas

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*

Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*

Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*

Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

Technische Daten

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4.2

von 5

246

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

08/08/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super!

Die SoniCare ist die erste und einzige elektrische Zahnbürste, die sehr schonend die Zähne und das Zahnfleisch reinigt und pflegt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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03/05/2017

Suisse

Suisse

Perfekt

Top Zahnbürste Sehr angenehm Sehr sauber und gibt weisse Zähne Gut zu halten in der Hand

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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06/12/2016

Suisse

Suisse

top!

ich bin auf dieses modell umgestiegen. hatte vorher ein älteres modell der sonicare. heute zum ersten mal mit dieser neuen zahnbürste geputzt und kann nur sagen, das sind welten, die ist so sanft und doch so effizient. das gefühl von sauberen zähnen ist unschlagbar! absoluter lohnender kauf!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm