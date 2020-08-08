Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Ladeglas
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*
Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
4.2
von 5
246
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
4you
08/08/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Super!
Die SoniCare ist die erste und einzige elektrische Zahnbürste, die sehr schonend die Zähne und das Zahnfleisch reinigt und pflegt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Gioia
03/05/2017
Suisse
Perfekt
Top Zahnbürste Sehr angenehm Sehr sauber und gibt weisse Zähne Gut zu halten in der Hand
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
sarah
06/12/2016
Suisse
top!
ich bin auf dieses modell umgestiegen. hatte vorher ein älteres modell der sonicare. heute zum ersten mal mit dieser neuen zahnbürste geputzt und kann nur sagen, das sind welten, die ist so sanft und doch so effizient. das gefühl von sauberen zähnen ist unschlagbar! absoluter lohnender kauf!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm