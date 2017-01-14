ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Go to promotion

NEU: Next-Generation DiamondClean

Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar

Jetzt entdecken

  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
  • Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Eingestellt

Philips Sonicare DiamondCleanElektrische Schallzahnbürste

HX9352/01

3.3
| (11) Bewertungen
Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang
Die beste Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Philips Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Sonicare Zahnbürste.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

  • 5 Putzprogramme

  • 1 Bürstenkopf

  • Ladeglas, USB-Reiseladeetui

  • Black Edition

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 7 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.

Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

11

Bewertungen

4
3

14/01/2017

Suisse

Suisse

Top Zahnbürste

gut für die Zähne und das Zahnfleisch, sehr angenehmes Gefühl, Akku hält sehr lange, Design toll

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

28/12/2018

Deutschland

Deutschland

Hält was sie verspricht

Benutzte Philips Sonicare Diamond Clean 3 Monate lang. Das Putzergebnis ist fabelhaft. Durch den geschwungenen Bürstenkopf erreicht man auch eng anliegende Zwischenräume an den Zähnen. Das Zahnfleisch wird mit massiert, was ich sehr positiv finde. Die Zähne und der ganze Mund fühlen sich frisch und sauber an. Von der professionellen Zahnreinigung kam auch ein großes Lob. Kurz um.. Sehr zu empfehlen. Danke Philips.!!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/30 Sonic electric toothbrush verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/30 Sonic electric toothbrush verfasst

12/09/2018

Deutschland

Deutschland

Perfekte Reinigung

Komme sehr gut mit der Zahnbürste klar. Sie reinigt gründlch und sauber. Meisten verwende ich nur den "Deep Clean" Modus

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush verfasst

Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm