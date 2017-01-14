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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX9352/01
5 Putzprogramme
1 Bürstenkopf
Ladeglas, USB-Reiseladeetui
Black Edition
Entfernt an schwer erreichbaren Stellen bis zu 7 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.
3.3
von 5
11
Bewertungen
Vroni
14/01/2017
Suisse
Top Zahnbürste
gut für die Zähne und das Zahnfleisch, sehr angenehmes Gefühl, Akku hält sehr lange, Design toll
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/01 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laecheln
28/12/2018
Deutschland
Hält was sie verspricht
Benutzte Philips Sonicare Diamond Clean 3 Monate lang. Das Putzergebnis ist fabelhaft. Durch den geschwungenen Bürstenkopf erreicht man auch eng anliegende Zwischenräume an den Zähnen. Das Zahnfleisch wird mit massiert, was ich sehr positiv finde. Die Zähne und der ganze Mund fühlen sich frisch und sauber an. Von der professionellen Zahnreinigung kam auch ein großes Lob. Kurz um.. Sehr zu empfehlen. Danke Philips.!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/30 Sonic electric toothbrush verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/30 Sonic electric toothbrush verfasst
Calvin
12/09/2018
Deutschland
Perfekte Reinigung
Komme sehr gut mit der Zahnbürste klar. Sie reinigt gründlch und sauber. Meisten verwende ich nur den "Deep Clean" Modus
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush verfasst
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/01 Sonic electric toothbrush verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm