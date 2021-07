Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Leistungsstarke Schall-Vibrationen bewirken eine besonders effektive dynamische Flüssigkeitsströmung. Zahnpasta und Speichel werden zu einer mit Sauerstoff angereicherten Flüssigkeit vermischt, durch die Zahnzwischenräume gepresst und entlang des Zahnfleischrands gespült. Gleichzeitig werden Ihre Zähne sanft, aber effektiv mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen geputzt. In nur 2 Minuten putzen Sie so viel wie in einem Monat von Hand.