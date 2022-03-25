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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Ladeglas
USB-Reiseladeetui
Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.
4.3
von 5
3246
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
F_Gin
25/03/2022
Suisse
Die Schallzahnbürste zaubert mir ein lächeln
Die Zahnbürste ist leicht in der Handhabung und dank der App kann man sehr gut nachvollziehen, wie und wielange man putz oder putzen möchte. Die verschiedenen Programme untertzützen einen bei der Zahnreinigung.
Vorteile
leichte Handhabung, gibt Signale ab ( Schrubben oder Druck), lange Akkulaufzeit und schnelles Laden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9352/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Firlefanz
21/04/2021
Suisse
Beste Zahnbürste
Saubere und gesunde Zähne sind für mich ein absolutes MUSS. Deshalb habe ich nach verschiedenen elektrischen Zahnbürsten nun in die Sonicar Diamond Clean investiert. Und ich bin nicht enttäuscht. Der Bürstenkopf ist wirklich perfekt für alle Ecken und Enden. Sie putzt auch wirklich gut zwischen den Zähnen. Mein Zahnfleisch ist wieder hellrosa geworden und die Entzündungen waren nach 2 Wochen weg. Das Aufladeglas ist praktisch und sieht auch noch hübsch aus. Fürs Wochenende packe ich die Zahnbürste in das elegante Etui und brauche weder Kabel noch sonst was. Wirklich toll.
Vorteile
Verschieden Programme für alle Bedürfnisse. Bürstenkopf kommt überall hin und putzt sehr sanft aber gründlich. Etui praktisch und elegant auf Reisen. Ladeglas kann auch als Zahnglas benutzt werden.
Nachteile
Nur komplettes Set zu haben, mit Zahnglas und Etui. Etwas teuer.
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Bethli
15/07/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Ich bin mit dem neuen Gerät sehr zufrieden.
Man hat mir das Gerät, das nicht mehr richtig funktionierte (Strom setzte teilweise aus) ohne grosse Umschweife ersetzt. Alles lief über Garantie. Mit dem neuen Gerät bin ich nun wieder vollauf zufrieden.
Vorteile
handlich, putzt die Zähne viel besser als von Hand. Leicht zu handhaben.
Nachteile
keine, wenn es funktioniert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX9332/04 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm