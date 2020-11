AdaptiveClean Bürstenkopf

Weiche, flexible Seiten aus Gummi sorgen dafür, dass sich die Borsten des Bürstenkopfes der Kontur der Zähne und des Zahnfleischs anpassen. Dies sorgt für bis zu 4 Mal mehr Oberflächenkontakt* zwischen Borsten und Zahn. Dank des flexiblen Bürstenkopfes werden die Borsten sanft am Zahnfleischrand entlang geführt und übermäßiger Druck während des Putzens wird absorbiert. Durch die optimierte Schwingbewegung entsteht ein einzigartiges Putzgefühl und die Reinigung entlang des Zahnfleischrands und an schwer erreichbaren Stellen wird unterstützt*. So werden nachweislich bis zu 10 Mal mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste an schwer erreichbaren Stellen entfernt*.