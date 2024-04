Ein Erlebnis, das sich an Sie anpasst. Noise Cancelling Pro+

Adaptive Noise Cancelling passt sich schnell an Ihre Umgebung an, um Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit zu unterdrücken. Von Musik bis zu Anrufen – Tauchen Sie überall ein, ohne einen Finger zu heben. Wenn Sie die Transparenz oder die Reduzierung von Windgeräuschen anpassen möchten, verwenden Sie einfach die Philips Headphones App.