Une qualité d'appel supérieure. Chaque mot est clair et puissant

Les micros à faisceau se concentrent sur le son de votre voix tandis que les algorithmes IA évolués empêchent le bruit environnant de gâcher votre appel. N'hésitez plus à passer vos appels en plein cœur des endroits les plus fréquentés et les plus bruyants : votre interlocuteur et vous-même vous entendrez parfaitement.