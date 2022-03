Browser-basierte Überwachung mithilfe eines beliebigen Webbrowsers

Die kabellose InSight Heimkamera ermöglicht es Ihnen herauszufinden, was in Ihrem Zuhause vorgeht. Sie können die Videos in Echtzeit auch in Ihrem bevorzugten Webbrowser ansehen, z. B. Chrome, Internet Explorer, Safari oder Firefox – auf jedem beliebigen PC oder Mac.