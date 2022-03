Qualité vidéo HD pour une image parfaitement claire

Avec le système de surveillance sans fil InSight, l'image est saisissante et détaillée. Visionnez des vidéos en haute définition 720p. « 720 » correspond au nombre de lignes horizontales que compte la résolution de l'écran. « P » indique qu'il s'agit d'un balayage progressif, c'est à dire que les lignes s'affichent de manière séquentielle dans chaque image. Avec une résolution de 720p, les vidéos sont plus nettes et naturelles.