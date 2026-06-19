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Eingestellt
MCM190/22
MP3-CD-Musik, wie Sie sie mögen
Dieses kompakte und moderne Schmuckstück im eleganten Holzfinish bietet eine hervorragende Leistung und alle wichtigen Funktionen, damit Sie Ihre Musik genießen können, wie Sie sie mögen.
MP3
Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.
MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.
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