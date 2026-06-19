Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss

Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.