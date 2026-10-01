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Arrêté
MCM190/22
Écoutez des CD-MP3 au gré de vos envies
Compacte et racée, cette petite merveille avec finition bois est ultrapuissante. Elle allie des performances exceptionnelles et des fonctionnalités indispensables sans faire aucun compromis sur l'esthétique. Alors, détendez-vous et profitez de votre musique préférée !
MP3
Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Notation globale