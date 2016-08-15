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Mini Stereoanlage

MCM2000/12

3.9

| (30) Bewertungen

Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik

Hören Sie dank USB Direct und MP3 Link Ihre Lieblingsmusik auch auf Ihrem tragbaren Musik-Player. Dieses Philips Microsystem MCM2000/12 gibt auch MP3-CD, WMA-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.

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mit diesem kompakten Sound System

Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • 20 W

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Radio Data System für Senderinformationen und Datendienste

Mit dem Radio Data System (RDS) können Sie Radiosender einstellen, ohne sich an Frequenzen erinnern zu müssen. Im Standard-Modus zeigt das RDS-Display statt der Übertragungsfrequenz den Sendernamen an und ermöglicht so eine schnelle und bequeme Einstellung. Mit RDS können Sender auch Textmeldungen wie Nachrichten und Senderinformationen direkt an das Radio-Display senden. Das in Europa weit verbreitete RDS ist eine Textmeldung, die auf derselben Frequenz wie die Radiosignale ausgestrahlt wird. Sie können wählen, ob Sie nur das RDS-Display mit dem Sendernamen empfangen oder zusätzliche Textdienste abonnieren möchten.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.9

von 5

30

Bewertungen

15/08/2016

Suisse

Suisse

Freude herrscht

Die Philips MCM2000 Musikanlage bietet erstaunlich viel Leistung für wenig Geld. Der hervorragende Radioteil liefert rauschfreien Empfang und hat es mir besonders angetan. Wer braucht da noch DAB+? Gemessen am Preis und der Grösse der Anlage liefert das System einen ausgezeichneten Sound mit glasklaren Stimmen, schönen Höhen und voluminösem Bass. Bei guter Musik reisst das System so mit, dass man zur Musik tanzen muss! Batterien für die Fernsteuerung sind nicht inbegriffen und müssen dazu gekauft werden. Die einzige Kritik meinerseits sind die relativ kleinen Lautstärketasten auf der Fernbedienung. Fazit: Absolute Kaufempfehlung! Achtung: Lautsprecher nicht zu nah an der Wand aufstellen sonst klingt die Anlage dumpf.

Diese Bewertung wurde für MCM2000 Mini Stereoanlage verfasst

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22/03/2014

Suisse

Suisse

Grosser Sound zum kleinen Preis

Meine Erwartungen wurden weit übertroffen: Die Anlage klingt bei jeder Musik gut (wenn man die richtige Einstellung wählt), und die Verarbeitung ist absolut in Ordnung. Die Lautsprecher haben sogar Gummifüsse! Nur die Lautstärketasten auf der Fernbedienung könnten optisch etwas mehr in Erscheinung treten. Die 2x 10 Watt reichen für (in der Nähe) 90 dB(A), ohne hörbare Verzerrungen. Definitiv mehr als eine Backgroundanlage!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2000 Mini Stereoanlage verfasst

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24/07/2017

Deutschland

Deutschland

Gutes Produkt

Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2000 Mini Stereoanlage verfasst

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