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Arrêté
MCM2000/12
Relaxez-vous en musique
Écoutez la musique de votre baladeur via les connexions USB Direct et MP3 Link. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips MCM2000/12 lit également les CD MP3, CD WMA et CD-R/RW.
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).
3.9
sur 6
30
Avis
francky
04/01/2012
France
quoi de mieux ??!
Pour le prix, c'est le top! le son est nickel ! je l'ai acheté pour mes enfants mais ça me donne envie de m'en prendre une dans la gamme superieure...! à suivre !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM2000 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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DevilGamer03
24/07/2017
Deutschland
Gutes Produkt
Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM2000 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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SvenForbis
19/08/2014
Deutschland
Preis-Leistung Überragend
Seit ein paar Monaten habe ich dieses Gerät fast täglich im Gebrauch. Es hat eine hervorragende Klangqualität. Vor allem, wenn man nicht die mitgelieferten Boxen anschließt, sondern externe Lautsprecher. Die Bedienung ist sehr einfach, weil das Gerät mit einer logisch konfigurierten Fernbedienung ausgestattet ist. Außerdem ist es durch einen sehr geringen Stromverbrauch ausgesprochen Umweltfreundlich. Weniger als 5 Watt im CD-Modus und weniger als 3 Watt im Radio-Modus. Der CD-Player ist sogar programmierbar. Das Gerät wird selbst nach Stundenlangem Gebrauch nicht heiß. Abgesehen von den mitgelieferten Lautsprechern die relativ bescheiden klingen ist dieses Gerät in seiner Preisklasse eines der Besten, die zur Zeit am Markt angeboten werden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM2000 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM2000 Mini Stereoanlage