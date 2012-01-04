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Arrêté

Microchaîne

MCM2000/12

3.9

| (30) Avis

Relaxez-vous en musique

Écoutez la musique de votre baladeur via les connexions USB Direct et MP3 Link. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips MCM2000/12 lit également les CD MP3, CD WMA et CD-R/RW.

Voir tous les avantages

avec cette chaîne compacte

Relaxez-vous en musique

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link pour transporter votre musique

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Système RDS pour des informations sur les stations et services de données

Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

30

Avis

04/01/2012

France

France

quoi de mieux ??!

Pour le prix, c'est le top! le son est nickel ! je l'ai acheté pour mes enfants mais ça me donne envie de m'en prendre une dans la gamme superieure...! à suivre !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM2000 Microchaîne

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Cet avis a été rédigé pour MCM2000 Microchaîne

24/07/2017

Deutschland

Deutschland

Gutes Produkt

Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.

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Cet avis a été rédigé pour MCM2000 Mini Stereoanlage

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Cet avis a été rédigé pour MCM2000 Mini Stereoanlage

19/08/2014

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung Überragend

Seit ein paar Monaten habe ich dieses Gerät fast täglich im Gebrauch. Es hat eine hervorragende Klangqualität. Vor allem, wenn man nicht die mitgelieferten Boxen anschließt, sondern externe Lautsprecher. Die Bedienung ist sehr einfach, weil das Gerät mit einer logisch konfigurierten Fernbedienung ausgestattet ist. Außerdem ist es durch einen sehr geringen Stromverbrauch ausgesprochen Umweltfreundlich. Weniger als 5 Watt im CD-Modus und weniger als 3 Watt im Radio-Modus. Der CD-Player ist sogar programmierbar. Das Gerät wird selbst nach Stundenlangem Gebrauch nicht heiß. Abgesehen von den mitgelieferten Lautsprechern die relativ bescheiden klingen ist dieses Gerät in seiner Preisklasse eines der Besten, die zur Zeit am Markt angeboten werden.

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Cet avis a été rédigé pour MCM2000 Mini Stereoanlage

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