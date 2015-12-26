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Eingestellt
MCM2050/12
Das passende Sound System für Ihr Zuhause
Genießen Sie tolle Musik von verschiedenen Quellen. Hören Sie MP3-CDs und Radio, oder geben Sie tragbare Geräte über MP3 Link und USB Direct wieder. Sie können das Philips Micro-Soundsystem MCM2050/12 an der Wand befestigen oder mithilfe eines Tischfußes aufstellen. Es passt in jedes Zuhause.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.
Dieses System hat eine 20 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
3.6
von 5
29
Bewertungen
jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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09/01/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Gaston
31/12/2014
Suisse
Enchanté
Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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