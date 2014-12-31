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Arrêté
MCM2050/12
Un système audio adapté à votre environnement
Écoutez votre musique à partir de différentes sources : CD MP3, radio, ou encore baladeurs via les connexions MP3 Link et USB Direct. Montez la microchaîne Philips MCM2050/12 à un mur ou placez-la sur une table ; elle s'intègre à tous les intérieurs.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
Ce système a une puissance de sortie totale de 20 W. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
3.6
sur 6
29
Avis
Gaston
31/12/2014
Suisse
Enchanté
Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM2050 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM2050 Microchaîne
jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM2050 Mini-Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM2050 Mini-Stereoanlage
09/01/2012
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
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Cet avis a été rédigé pour MCM2050 Mini-Stereoanlage