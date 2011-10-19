Einkaufswagen

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Eingestellt
Begeistert von Sound
Genießen Sie die Musik von Ihrem iPhone/iPod in hervorragender Qualität mit dem Philips HiFi-Microsystem MCM280D. Dieses Gerät beeindruckt nicht nur durch sein elegantes Design, es lädt auch während der Wiedergabe Ihr iPhone/Ihren iPod auf, es rippt CDs in MP3-Dateien und gibt MP3-/WMA-Musik von tragbaren Geräten über USB Direct wieder.
Dockingstation für iPhone/iPod
Dieses System bietet eine 60 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres Hi-Fi-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsmusik mit Familie und Freunden genießen.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kenyatta
19/10/2011
Nederland
Mooi en prachtig geluid
Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCM280D Slank microgeluidssysteem verfasst
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