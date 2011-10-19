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Arrêté
L'obsession du son
Profitez de la musique de votre iPhone/iPod avec un son de grande qualité grâce à la microchaîne hi-fi MCM280D Philips. Élégante, elle recharge également votre iPhone/iPod au cours de la lecture, extrait des CD au format MP3 et lit la musique au format MP3/WMA depuis des périphériques portables via USB Direct.
station d'accueil pour iPhone/iPod
Ce système a une puissance de sortie totale de 60 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Kenyatta
19/10/2011
Nederland
Mooi en prachtig geluid
Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM280D Slank microgeluidssysteem
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