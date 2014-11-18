ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild

Eingestellt

Mini Stereoanlage

MCM3150/12

5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Satter, kraftvoller Sound

Das stylische Philips Microsystem MCM3150 gibt den Ton an – mit detailgetreuem Sound und kräftigem Bass dank wOOx-Technologie.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Satter, kraftvoller Sound

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Radio Data System für Senderinformationen und Datendienste

Mit dem Radio Data System (RDS) können Sie Radiosender einstellen, ohne sich an Frequenzen erinnern zu müssen. Im Standard-Modus zeigt das RDS-Display statt der Übertragungsfrequenz den Sendernamen an und ermöglicht so eine schnelle und bequeme Einstellung. Mit RDS können Sender auch Textmeldungen wie Nachrichten und Senderinformationen direkt an das Radio-Display senden. Das in Europa weit verbreitete RDS ist eine Textmeldung, die auf derselben Frequenz wie die Radiosignale ausgestrahlt wird. Sie können wählen, ob Sie nur das RDS-Display mit dem Sendernamen empfangen oder zusätzliche Textdienste abonnieren möchten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

18/11/2014

Deutschland

Deutschland

Satte Bässe

Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM3150 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM3150 Mini Stereoanlage verfasst

02/07/2014

Deutschland

Deutschland

Kleine hochwertige Anlage

Die neue BTM 3160/12 ist eine kompakte Minisystemanlage macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Oberflächen an der Bedienseite sowie an den Lautsprecherfronten sind in Hochglanz (Klavierlackoptik), was mir sehr gut gefällt. Das Aufstellen und Anschließen der Anlage war ohne Probleme, nur die fest an den Boxen angeschlossenen Lautsprecherkabel sind etwas kurz. Im Lieferumfang sind eine einfache Wurfantenne, eine Kurzanleitung und eine Fernbedienung mit Batterien. Ausgestattet ist die Anlage mit einem CD-Laufwerk, einem Radioteil, einem USB-Anschluss, mit einer Bluetooth-Schnittstelle für kabellose Geräte und mit einer 3,5 mm Klinkenbuchse für MP3-Player und Kopfhörer. Der CD-Player spielt ohne Probleme CDs, CD-RWs und MP3-CD ab. Auch die Übertragung vom Handy per Bluetooth funktioniert tadellos. Der Klang ist nach meiner Meinung sehr gut. Man kann zwischen einigen vorprogrammierten Soundeinstellungen wählen. Die Höhen und Tiefen lassen sich leider nicht individuell einstellen und abspeichern. Was aber auch nicht unbedingt notwendig ist. Die Anlage verfügt über 150 Watt Musikleistung und die Lautsprecher sind mit w00x-Lautsprechertechnologie ausgestattet, die eine optimale Klangwiedergabe der Bässe zulässt. Fazit: Ich kann die Minianlage nur empfehlen! Toller Sound, super Ausstattung und schönes Design und das für einen guten Preis.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM3150 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM3150 Mini Stereoanlage verfasst

17/12/2015

France

France

Verifizierter Käufer

Excellent

Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM3150 Microchaîne verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM3150 Microchaîne verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.