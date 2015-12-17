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Arrêté
Un son riche et puissant
Cette microchaîne Philips MCM3150 très tendance innove avec un son riche et des basses puissantes, grâce à la technologie wOOx.
CD, CD-MP3, USB, FM
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).
5.0
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
audinet
17/12/2015
France
Acheteur vérifié
Excellent
Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM3150 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Ddlb
12/04/2015
France
Très bien
Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM3150 Microchaîne
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DinoCello
18/11/2014
Deutschland
Satte Bässe
Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MCM3150 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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