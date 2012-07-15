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HiFi-Microsystem

MCM700/12

4

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Erfüllen Sie all Ihre Audio-Wünsche mit dem eleganten und kompakten MCM700 Micro HiFi-System mit USB-Direktwiedergabe. Erfreuen Sie sich an der Hochglanz-Center-Einheit, und genießen Sie dabei den exzellenten Sound aus den trendigen Lautsprechern mit Holzfinish.

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Entspannen Sie mit großartiger Musik

Begeistert von Sound

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Lautsprecher in elegantem Holz

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

excellent

Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit

Diese Bewertung wurde für MCM700 Microchaîne hi-fi verfasst

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08/04/2014

France

France

Bon achat, joli design.

Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM700 Microchaîne hi-fi verfasst

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15/07/2012

France

France

lecteur cd trop bruyant.

tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM700 Microchaîne hi-fi verfasst

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