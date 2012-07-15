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Arrêté

Microchaîne hi-fi

MCM700/12

4

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

L'obsession du son

Raffinée et compacte, cette microchaîne hi-fi MCM700 dotée d'une fonction de lecture USB Direct saura satisfaire tous vos besoins en terme d'audio. Admirez l'unité centrale avec finition miroir tout en découvrant le son haute qualité des enceintes élégantes avec finition bois.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

  • MP3/CD-WMA

  • USB

Enceintes avec finition bois

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

excellent

Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit

Cet avis a été rédigé pour MCM700 Microchaîne hi-fi

Cet avis a été rédigé pour MCM700 Microchaîne hi-fi

08/04/2014

France

France

Bon achat, joli design.

Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM700 Microchaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

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15/07/2012

France

France

lecteur cd trop bruyant.

tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MCM700 Microchaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

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