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Eingestellt

Heritage AudioKomponenten-HiFi-System

MCM906/12

3.8

| (15) Bewertungen

Begeistert von Sound

Tauchen Sie ab in den audiophilen Sound des Philips Komponenten-HiFi-Systems mit Seidenkalotten-Hochtöner. Hinzu kommen elegante Lautsprecherboxen aus echtem Holz und ein Aluminiumgehäuse zur Verbesserung des Sounds bei gleichzeitiger Wahrung von Präzision und Kontrolle.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie warmen HiFi-Sound

Begeistert von Sound

  • HiFi-Röhre

  • Seidenkalotten-Hochtöner

  • 150 W

Bass- und Höhenverstärkung

Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.

Ermöglicht die einfache Einstellung hoher und tiefer Töne

Treble und Bass sind Equalizer-Funktionen zum Regeln der hohen und tiefen Tonfrequenzen. Die Höhen regeln die Verstärkung der hohen Töne in der Musik, während die Tiefen zur Verstärkung der tiefen Töne dienen. Mit den Cursortasten nach oben/unten können Sie die tiefen und hohen Töne ganz nach Wunsch weniger stark oder stärker betonen, oder Höhen und Tiefen unverändert lassen, um die Musik wie in der ursprünglichen Aufnahme wiederzugeben. Mit Treble & Bass Control können Sie Ihre Musik so genießen, wie Sie sie am liebsten hören.

HiFi-Lautsprecher in Premium-Qualität für reinen und natürlichen Sound

HiFi-Lautsprecher in Premium-Qualität für reinen und natürlichen Sound

Mit den integrierten HiFi-Röhren erleben Sie nun Sound in höchster Qualität – Sound, wie Sie ihn sonst nur von hochpreisigen audiophilen Systemen erwarten würden. Die analogen Eigenschaften der Röhren ermöglichen unserem nicht linearen Gehör einen angenehmeren Klang. Der Sound aus den Röhren hat eine geringe Verzerrung und wird auf Grund seiner Reinheit, seiner Detailtreue und seiner realistischen Audioqualität bevorzugt.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.8

von 5

15

Bewertungen

08/11/2016

Sverige

Sverige

Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl

SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)

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Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent verfasst

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21/07/2013

Nederland

Nederland

zeer fraaie Hifi set

Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.

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Diese Bewertung wurde für Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp verfasst

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11/02/2012

België

België

eindelijk geen transistorgeluid

Bij mijn kapper staat een oude radio pickupcombinatie. Wel een buizenradio. Het ding geeft een fantastisch geluid. Bij mijn witgoedzaak stond de mcm 906. Hij liet mij het geluid horen en ik was meteen verkocht. Fantastisch wanneer je radio aanzet en je weer langzaam de buizen ziet opgloeien. Dan moet ik elke keer weer terug denken aan die tijd dat in je eigen raqdio een buis de geest gaf. Op naar de winkel opzoek naar de des betreffende buis. Ik heb het vertrouwen erin dat me met dit systeem niet gebeurd.

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