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Arrêté
MCM906/12
L'obsession du son
Préparez-vous à vivre une expérience sonore inoubliable avec cette nouvelle chaîne hi-fi composantes Philips et son tweeter à dôme en soie. Profitez d'une qualité de son optimale avec ses élégantes enceintes en bois et son boîtier en aluminium, qui garantissent une excellente précision et un contrôle parfait.
Tube Hi-Fi
Tweeter à dôme en soie
150 W
Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.
Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.
Grâce aux tubes hi-fi intégrés, vous pouvez maintenant profiter d'un son d'une qualité exceptionnelle, associée jusqu'à présent uniquement à quelques systèmes audio de très bonne qualité. Le son analogique offert par les tubes rend l'écoute plus agréable pour l'oreille humaine dont le système auditif n'est pas linéaire. Le son émanant d'un tube fait l'objet d'une distorsion minimale et bénéficie d'une clarté et d'une précision inégalées pour une écoute agréable et une qualité audio authentique.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.8
sur 6
15
Avis
BEAR
08/11/2016
Sverige
Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl
SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent
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WhoDoneIt
21/07/2013
Nederland
zeer fraaie Hifi set
Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.
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Cet avis a été rédigé pour Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp
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Buisje
11/02/2012
België
eindelijk geen transistorgeluid
Bij mijn kapper staat een oude radio pickupcombinatie. Wel een buizenradio. Het ding geeft een fantastisch geluid. Bij mijn witgoedzaak stond de mcm 906. Hij liet mij het geluid horen en ik was meteen verkocht. Fantastisch wanneer je radio aanzet en je weer langzaam de buizen ziet opgloeien. Dan moet ik elke keer weer terug denken aan die tijd dat in je eigen raqdio een buis de geest gaf. Op naar de winkel opzoek naar de des betreffende buis. Ik heb het vertrouwen erin dat me met dit systeem niet gebeurd.
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