Definieren Sie saubere Kanten für Bart und Haare, um Ihren Look abzurunden

Verwenden Sie den Trimmer ohne Kammaufsatz für saubere, präzise Linien an Bart, Hals und Haaransatz. Die selbstschärfenden Klingen des Trimmers bleiben auch nach 3 Jahren Gebrauch so scharf wie am ersten Tag.