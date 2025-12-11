Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
GESICHT – Styler und Pflegesets
Alle Serien
All-in-One Trimmer 3000 Series 7-in-1-Trimmer
Support
MG3930/15
Zum Shop
Registrieren Sie Ihr Produkt
Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)
User Manual MG3900
Interaktive Online-Anleitung
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Alle (9)
Wie schneide ich mein Haar mit einem Philips Haarschneider oder Groomer?
Ich leide an einer Nickelallergie. Kann ich dieses Gerät benutzen?
Kann ich den Philips Groomer verwenden, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist?
Wie reinige ich meinen Philips Groomer?
Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Groomer?
Multigroom Kammaufsatz, 12 mm
MultigroomKammaufsatz, 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNasen- und Ohrhaartrimmer
HQ87 USB-Netzadapter
USB-Kabel
All-in-One Trimmer1-mm-Kammaufsatz für Dreitagebart
All-in-One Trimmer2-mm-Kammaufsatz für Dreitagebart
ShaversReinigungsbürste
Der Akku meines Philips Groomers/Haarschneiders wird schnell leer
Mein Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider lädt nicht
Mein Philips Groomer/Haarschneider funktioniert nicht.
Meine Haut ist nach der Verwendung von Philips Groomer gereizt
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter