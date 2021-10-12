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  • Ein Gerät, leichtes und effizientes Styling
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All-in-One Trimmer 3000 Series8-in-1-Trimmer

MG3940/15

4.2
| (706) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, leichtes und effizientes Styling
Entwickelt für Vielseitigkeit und Effizienz. Mit 8 Aufsätzen, selbstschärfenden Stahlklingen für lang anhaltende Präzision und abgerundeten Spitzen für sanfteres Trimmen bietet Ihnen der Trimmer die Vielseitigkeit, die Sie benötigen, um alle Ihre Bartpflegeanforderungen effizient zu erfüllen.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Für Gesicht, Haar und Körper

Ein Gerät, leichtes und effizientes Styling

  • Klingen mit abgerundeten Spitzen

  • Selbstschärfende Klingen

  • LED "Ladevorgang läuft" und "Akkustand niedrig"

  • Anpassbarer Kammaufsatz (3–7 mm)

8-in-1-Trimmer

8-in-1-Trimmer

Unser Trimmer verfügt über 8 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar trimmen und stylen, Ihr Kopfhaar kürzen und Ihre Körperbehaarung pflegen können, sodass Sie alle Ihre Pflegeanforderungen optimal erfüllen können.

Ganz einfach und mit Präzision zum idealen Bart

Ganz einfach und mit Präzision zum idealen Bart

Die Klingen und Bartkämme des Trimmers sorgen für saubere, gerade Linien, damit Sie ganz leicht Ihren idealen Look erreichen.

Haare schneiden nach Ihren Vorstellungen

Haare schneiden nach Ihren Vorstellungen

Befestigen Sie den Haarschneidekamm, und wählen Sie aus den verschiedenen Längeneinstellungen, um Ihre Frisur zu Hause einfach selbst zu pflegen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

706

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

12/10/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Guter Haarschneider für Kurzhaarige

Einfach und wirkungsvoll zu handhaben zu einem günstigen Preis

Vorteile

Preiswert und Gut

Nachteile

Während dem Ladevorgang funktioniert er nicht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst

06/07/2018

Suisse

Suisse

Gutes Produkt. Lässt sich öffnen und reinigen

Bin verglichen mit anderen Haarschneidern sehr zufrieden. Lässt sich öffnen und mit mitgelieferder Bürste reinigen. Einziger Makel, es wurde kein Schmiermittel mitgeliefert um die beweglichen Teile zu Fetten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3721/14 7-in-1, für Gesicht und Haare verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3721/14 7-in-1, für Gesicht und Haare verfasst

09/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

so, wie es sein soll.

sehr handlich, schneidet gut und scharf, wie man es von einem neuen Gerät erwartet.

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-07-04

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst

Date of Use 2026-07-04

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