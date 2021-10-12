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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
Klingen mit abgerundeten Spitzen
Selbstschärfende Klingen
LED "Ladevorgang läuft" und "Akkustand niedrig"
Kammaufsatz für den Intimbereich
Anpassbarer Kammaufsatz (3–7 mm)
Unser Trimmer verfügt über 9 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar trimmen und stylen, Ihr Kopfhaar kürzen und Ihre Körperbehaarung pflegen können, sodass Sie alle Ihre Pflegeanforderungen optimal erfüllen können.
Die Klingen und Bartkämme des Trimmers sorgen für saubere, gerade Linien, damit Sie ganz leicht Ihren idealen Look erreichen.
Befestigen Sie den Haarschneidekamm, und wählen Sie aus den verschiedenen Längeneinstellungen, um Ihren Frisur zu Hause einfach selbst zu pflegen.
4.2
von 5
706
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Kumulus
12/10/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Guter Haarschneider für Kurzhaarige
Einfach und wirkungsvoll zu handhaben zu einem günstigen Preis
Vorteile
Preiswert und Gut
Nachteile
Während dem Ladevorgang funktioniert er nicht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst
Pasqual
06/07/2018
Suisse
Gutes Produkt. Lässt sich öffnen und reinigen
Bin verglichen mit anderen Haarschneidern sehr zufrieden. Lässt sich öffnen und mit mitgelieferder Bürste reinigen. Einziger Makel, es wurde kein Schmiermittel mitgeliefert um die beweglichen Teile zu Fetten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3721/14 7-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3721/14 7-in-1, für Gesicht und Haare verfasst
Liberal46-1972
09/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
so, wie es sein soll.
sehr handlich, schneidet gut und scharf, wie man es von einem neuen Gerät erwartet.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
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