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  • Ein Gerät, umfassendes Styling
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All-in-One Trimmer 5000 Series11-in-1­-Trimmer

MG5923/15

4.2
| (692) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Ein Gerät, umfassendes Styling
Unser All-in-One-Trimmer verfügt über 11 hochwertige Aufsätze für Gesicht, Kopf und Körper, sowie selbstschärfende Klingen, die so scharf wie am ersten Tag bleiben. Es wird kein Öl benötigt – für eine lang anhaltende Leistung.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

Für Gesicht, Haar und Körper

Ein Gerät, umfassendes Styling

  • 11-in-1: Gesicht, Kopf und Körper

  • Selbstschärfende Edelstahlklingen

  • BeardSense Technologie

11 Aufsätze für all Ihre Pflegeanforderungen

11 Aufsätze für all Ihre Pflegeanforderungen

Unser Trimmer verfügt über 11 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar trimmen und stylen, Ihr Kopfhaar kürzen und Ihre Körperbehaarung pflegen können, sodass Sie alle Ihre Pflegeanforderungen optimal erfüllen können.

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Selbstschärfende Stahlklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie an Tag 1, ohne dass Klingenöl erforderlich ist.

Leistungsstarkes Trimmen selbst bei den anspruchsvollsten Bärten

Leistungsstarkes Trimmen selbst bei den anspruchsvollsten Bärten

Mit der BeardSense Technologie scannt unser Trimmer die Bartdichte 125 x pro Sekunde, um die Leistung in dichteren Bereichen zu steigern, sodass Sie die richtige Leistung für ein optimales Ergebnis erhalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

692

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

23/02/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Der Multigroom erfüllt alle meine Erwartungen!

Das Gerät liegt gut in der Hand, damit können die Konturen des Bartes sauber getrimmt werden. Die verschiedenen Einsätze sind genau Dass, was man für den Bart und HaarSchnitt braucht und auch für die Nasenhaare!

Vorteile

Handlich, die Einsätze sind leicht zu wechseln. Praktisch im Gebrauch, man trimmt den Bart in Kürze und messerscharf.

Nachteile

Keine Ladezustand Anzeige

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

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18/12/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Guten variablen Einsatz

Vielfältige Möglichkeiten mit den diversen Aufsätzen möglich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

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19/02/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Universelles Produkt!

Sehr gute Verarbeitung. Vielseitiges Zubehör. Einfach in der Anwendung.

Vorteile

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Wert ausgehend von 2,3 Mal Barttrimmen pro Woche, jeder Trimmvorgang durchschnittlich 11,5 Minuten

  2. Die Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt

  3. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf