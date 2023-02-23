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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
11-in-1: Gesicht, Kopf und Körper
Selbstschärfende Edelstahlklingen
BeardSense Technologie
Unser Trimmer verfügt über 11 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar trimmen und stylen, Ihr Kopfhaar kürzen und Ihre Körperbehaarung pflegen können, sodass Sie alle Ihre Pflegeanforderungen optimal erfüllen können.
Selbstschärfende Stahlklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie an Tag 1, ohne dass Klingenöl erforderlich ist.
Mit der BeardSense Technologie scannt unser Trimmer die Bartdichte 125 x pro Sekunde, um die Leistung in dichteren Bereichen zu steigern, sodass Sie die richtige Leistung für ein optimales Ergebnis erhalten.
4.2
von 5
692
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Bobby01
23/02/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Der Multigroom erfüllt alle meine Erwartungen!
Das Gerät liegt gut in der Hand, damit können die Konturen des Bartes sauber getrimmt werden. Die verschiedenen Einsätze sind genau Dass, was man für den Bart und HaarSchnitt braucht und auch für die Nasenhaare!
Vorteile
Handlich, die Einsätze sind leicht zu wechseln. Praktisch im Gebrauch, man trimmt den Bart in Kürze und messerscharf.
Nachteile
Keine Ladezustand Anzeige
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Odyssee63
18/12/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Guten variablen Einsatz
Vielfältige Möglichkeiten mit den diversen Aufsätzen möglich.
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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
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Pegu53
19/02/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Universelles Produkt!
Sehr gute Verarbeitung. Vielseitiges Zubehör. Einfach in der Anwendung.
Vorteile
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Nachteile
keine
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Diese Bewertung wurde für Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, für Gesicht, Haare und Körper verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Wert ausgehend von 2,3 Mal Barttrimmen pro Woche, jeder Trimmvorgang durchschnittlich 11,5 Minuten
Die Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf