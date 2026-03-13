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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
11 en 1 : visage, cheveux et corps
Lames en acier auto-affûtées
Technologie BeardSense
La tondeuse est livrée avec 11 accessoires qui vous permettent de tailler et de styliser votre barbe, de couper vos cheveux et d'entretenir les poils de votre corps, répondant ainsi à tous vos besoins, de la tête aux pieds.
Les lames en acier auto-affûtantes offrent une résistance accrue pour une précision maximale lors de la coupe, restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans nécessiter d'huile pour les lames.
Grâce à la technologie BeardSense, notre tondeuse analyse la densité de votre barbe 125 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance dans les zones plus denses, vous garantissant ainsi des performances optimales et un résultat impeccable.
4.2
sur 6
692
Avis
87%
recommandent ce produit
cecjean
13/03/2026
Suisse
Acheteur vérifié
super
très bien super produit mieux que le nouveau modèle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5730/35 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5730/35 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Enrico Stella
24/12/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Qualité
Excellent produit. De bonne manufacture et résistant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Moi75
13/05/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Produit facile à utiliser
Produit facile d’utilisation, top de la tête au pieds....
Avantages
Simple d’utilisation pour tout le corps...
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes
L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat