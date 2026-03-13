ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet
  • Un seul outil pour un style complet

All-in-One Trimmer 5000 SeriesTondeuse 11-en-1

MG5923/15

4.2
| (692) Avis | 87% recommandent ce produit
Un seul outil pour un style complet
La tondeuse tout-en-un est dotée de 11 accessoires de qualité conçus pour le visage, la tête et le corps. Les lames auto-affûtées restent aussi tranchantes qu'au premier jour, ne nécessitent aucune huile et offrent des performances durables.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Pour le visage, les cheveux et le corps

Un seul outil pour un style complet

  • 11 en 1 : visage, cheveux et corps

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Technologie BeardSense

11 accessoires pour tous vos besoins

11 accessoires pour tous vos besoins

La tondeuse est livrée avec 11 accessoires qui vous permettent de tailler et de styliser votre barbe, de couper vos cheveux et d'entretenir les poils de votre corps, répondant ainsi à tous vos besoins, de la tête aux pieds.

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Les lames en acier auto-affûtantes offrent une résistance accrue pour une précision maximale lors de la coupe, restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans nécessiter d'huile pour les lames.

Coupe puissante, même pour les barbes les plus difficiles à entretenir

Coupe puissante, même pour les barbes les plus difficiles à entretenir

Grâce à la technologie BeardSense, notre tondeuse analyse la densité de votre barbe 125 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance dans les zones plus denses, vous garantissant ainsi des performances optimales et un résultat impeccable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

692

Avis

87%

recommandent ce produit

13/03/2026

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

super

très bien super produit mieux que le nouveau modèle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5730/35 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5730/35 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

24/12/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Qualité

Excellent produit. De bonne manufacture et résistant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

13/05/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Produit facile à utiliser

Produit facile d’utilisation, top de la tête au pieds....

Avantages

Simple d’utilisation pour tout le corps...

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes

  2. L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe

  3. Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat