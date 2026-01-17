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Eingestellt
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
14 Aufsätze
DualCut-Technologie
Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit
Wasserfest
Dieser All-in-one-Trimmer ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Der Philips Multigroom 7000 All-in-One-Haarschneider verfügt über 14 Aufsätze für eine Ganzkörperpflege.
Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht und sind selbstschärfend und halten länger.
Auszeichnungen
4.4
von 5
1779
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
roger 72
17/01/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Tausend sasa für jegliche Haare
Super Produkt. Angenehm leise, viel aufsätze, lange Akkulaufzeit
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
mueku
15/05/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Umfangreiches Zubehör
Zuverlässig, einfach zu handhaben und zu reinigen,
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst
Yannick784
07/07/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt
Das Produkt ist für meinen Täglichen gebrauch genau das Richtige.
Vorteile
Leise, Leisungsstark
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst