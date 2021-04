Style et précision ultimes

Un style parfait avec la plus précise et polyvalente de nos tondeuses. Ses 14 accessoires haut de gamme vous donnent les moyens d'affirmer votre style, de la tête aux pieds. Profitez d'une précision maximale grâce aux lames DualCut, et améliorez votre maîtrise grâce au manche antidérapant en caoutchouc. Voir tous les avantages