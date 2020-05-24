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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
14 accessoires
Technologie DualCut
Jusqu'à 120 min d'autonomie
Utilisation sous la douche
La tondeuse tout-en-un est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.
La tondeuse multistyle Philips tout-en-un Multigroom 7000 est fournie avec 14 accessoires pour tout le corps.
Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.
Récompenses
4.4
sur 6
1779
Avis
90%
recommandent ce produit
prafiq
24/05/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellente produit
The reason about this mark is, it is really professional
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Ivan
12/06/2019
Suisse
Efficace avec une batterie longue durée
Je l'utiliser pour tondre ma barbe, me couper les cheveux et me raser le corps. Je peux tout faire d'un coup, avec encore de la réserve au niveau de la batterie. La coupe est nette, précise et rapide. Exactement le produit que je recherchais.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Philippe1965
05/01/2018
Suisse
utilisation très facile
- utilisation très facile; - produit de haute qualité.
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps