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Eingestellt

Multigroom series 700014-in-1, für Gesicht, Haare und Körper

MG7745/15

4.4
| (1778) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Ultimatives Styling & Präzision
Perfektionieren Sie Ihren persönlichen Style mit unserem Trimmer für nie dagewesene Präzision und Vielseitigkeit. Die 14 qualitativ hochwertigen Aufsätze ermöglichen Ihnen, von Kopf bis Fuß Ihren eigenen Style zu kreieren. Genießen Sie höchste Präzision mit DualCut-Klingen und zusätzliche Sicherheit mit dem rutschfesten Griff aus Gummi.
Alle Vorteile anzeigen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer

14-in-1-Premium-Trimmer für maximale Vielseitigkeit

Ultimatives Styling & Präzision

  • 14 Aufsätze

  • DualCut-Technologie

  • Akkulaufzeit von bis zu 180 Min.

  • Wasserfest

Maximale Präzision mit doppelt so vielen Klingen

Maximale Präzision mit doppelt so vielen Klingen

Dieser All-in-one-Trimmer ist mit der fortschrittlichen DualCut-Technologie für maximale Präzision ausgestattet. Er verfügt außerdem über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.

14 Teile zum Trimmen von Gesicht und Kopf

14 Teile zum Trimmen von Gesicht und Kopf

Der Philips Multigroom 7000 All-in-One-Haarschneider verfügt über 14 Aufsätze für eine Ganzkörperpflege.

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Selbstschärfende Klingen für ein glattes Ergebnis

Erzielen Sie saubere, gerade Linien und schneiden Sie dank der präzisen Stahlklingen des Körper- und Barthaarschneiders auch dickste Haare gleichmäßig. Diese nicht korrosiven Klingen rosten nicht und sind selbstschärfend und halten länger.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

1778

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

17/01/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Tausend sasa für jegliche Haare

Super Produkt. Angenehm leise, viel aufsätze, lange Akkulaufzeit

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

15/05/2025

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Umfangreiches Zubehör

Zuverlässig, einfach zu handhaben und zu reinigen,

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7950/15 Serie 7000 verfasst

07/07/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt

Das Produkt ist für meinen Täglichen gebrauch genau das Richtige.

Vorteile

Leise, Leisungsstark

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst

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