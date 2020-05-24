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Arrêté

Multigroom series 700014-en-1 Visage, Cheveux et Corps

MG7745/15

4.4
| (1778) Avis | 90% recommandent ce produit
Style et précision ultimes
Un style parfait avec la plus précise et polyvalente de nos tondeuses. Ses 14 accessoires haut de gamme vous donnent les moyens d'affirmer votre style, de la tête aux pieds. Profitez d'une précision maximale grâce aux lames DualCut, et améliorez votre maîtrise grâce au manche antidérapant en caoutchouc.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Tondeuse haut de gamme 14-en-1 ultra-polyvalente

Style et précision ultimes

  • 14 accessoires

  • Technologie DualCut

  • Jusqu'à 180 minutes d'autonomie

  • Utilisation sous la douche

Précision maximale avec 2 fois plus de lames

Précision maximale avec 2 fois plus de lames

La tondeuse tout-en-un est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

14 accessoires pour le visage et les cheveux

14 accessoires pour le visage et les cheveux

La tondeuse multistyle Philips tout-en-un Multigroom 7000 est fournie avec 14 accessoires pour tout le corps.

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

1778

Avis

90%

recommandent ce produit

24/05/2020

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente produit

The reason about this mark is, it is really professional

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

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12/06/2019

Suisse

Suisse

Efficace avec une batterie longue durée

Je l'utiliser pour tondre ma barbe, me couper les cheveux et me raser le corps. Je peux tout faire d'un coup, avec encore de la réserve au niveau de la batterie. La coupe est nette, précise et rapide. Exactement le produit que je recherchais.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

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05/01/2018

Suisse

Suisse

utilisation très facile

- utilisation très facile; - produit de haute qualité.

Cet avis a été rédigé pour Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

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