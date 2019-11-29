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Eingestellt
Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer
Garantiert kein Zupfen
Schutzsystem, idealer Winkel
Vollständig abwaschbar, AA-Batterie
2 Aufsätze für Augenbrauen, Schutzhülle
Dank der revolutionären ProtecTube-Technologie wird die Schneideeinheit durch eine äußerst dünne Scherfolie mit abgerundeten Spitzen geschützt, um Hautreizungen zu verhindern. Zudem sorgt die Schneideeinheit dafür, dass sich keine Härchen in den beweglichen Klingen verfangen und vermeidet so ein unangenehmes Zupfgefühl.
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer wurde mit einem perfekten Winkel konzipiert, um ganz einfach Haare in den Ohren, der Nase und an den Augenbrauen zu erreichen. Mit dem Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer können Sie sicher sein, dass alle unerwünschten Haare gründlich entfernt werden.
Die Schneideeinheit und der Scherkorb verfügen über besonders präzise und scharfe Schneideschlitze, um alle Haare schnell und gründlich zu entfernen.
4.2
von 5
526
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Munggeli
29/11/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Einfach in Handhabung und Bedienung
Handliches, bedienerfreundliches Gerät. Funktioniert Einwandfrei.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabler Nasen- u. Ohrenhaartrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabler Nasen- u. Ohrenhaartrimmer verfasst
Gil56
21/08/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
sehr zufrieden, entspricht voll meine erwartungen
sehr gut zum behandeln einfach ein tolles Philips Produkt
Vorteile
Klein, leise
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ARFRD
05/05/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Die unerwünschten Haare sind weg
Erfolg auf ganzer Linie. Nase, Ohren und Brauen voll im Griff.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Nasen-, Ohrhaar- u. Augenbrauentrimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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