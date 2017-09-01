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Nose trimmer series 3000Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

NT3160/10

4.2
| (526) Avis | 86% recommandent ce produit
Aucune sensation de tiraillement
La TONDEUSE NEZ-OREILLES Philips Series 3000 élimine en douceur les poils indésirables du nez, des oreilles et des sourcils. Grâce à la technologie ProtecTube et à l'angle parfaitement étudié de la tondeuse, les poils sont coupés rapidement et facilement, sans sensation de tiraillement.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Coupe rapide et sûre des poils (nez, oreilles et sourcils)

Aucune sensation de tiraillement

  • Aucune sensation de tiraillement

  • Système de protection, angle idéal

  • Entièrement lavable, pile AA

  • 2 sabots sourcils, housse

Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures

Le système de protection avancé évite les tiraillements, irritations et coupures

Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour éviter les irritations cutanées. De plus, il est conçu pour empêcher les poils d'être pris entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.

Permet d'atteindre facilement les poils à l'intérieur du nez et des oreilles

La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour les sourcils et pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.

Fentes de coupe aiguisées et ultra-précises

Fentes de coupe aiguisées et ultra-précises

L'élément de coupe et la grille sont dotés de fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour une tonte rapide et efficace.

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4.2

sur 6

526

Avis

86%

recommandent ce produit

01/09/2017

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Philips Nosetrimmer series 3000

Le meilleur Nosetrimmer que j'aie utilisé depuis de nombreuses années.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

Oui, je recommande ce produit

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05/04/2017

Suisse

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Acheteur vérifié

Excellent

Produit très agréable à utiliser, design ergonomique, efficace à souhaits!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils

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16/01/2021

France

France

Acheteur vérifié

Excellent choix

Cadeau offert pour Noël qui correspond parfaitement à mes attentes , très fonctionnel conception solide rassurant.

Avantages

Multi fonction

Contre

Ne pas l’avoir acheté plus tôt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable

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