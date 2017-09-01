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Arrêté
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Aucune sensation de tiraillement
Système de protection, angle idéal
Entièrement lavable, pile AA
2 sabots sourcils, housse
Avec la technologie révolutionnaire ProtecTube, l'élément de coupe est protégé par une grille ultra-fine avec bouts arrondis pour éviter les irritations cutanées. De plus, il est conçu pour empêcher les poils d'être pris entre deux lames en mouvement, afin d'éviter toute sensation de tiraillement.
La tondeuse nez-oreilles Philips a été conçue avec un angle idéal pour les sourcils et pour atteindre facilement les poils à l'intérieur des oreilles et du nez. Ainsi, vous êtes sûr que tous les poils indésirables seront coupés efficacement.
L'élément de coupe et la grille sont dotés de fentes de coupe aiguisées ultra-précises, pour une tonte rapide et efficace.
4.2
sur 6
526
Avis
86%
recommandent ce produit
fredybau
01/09/2017
Suisse
Acheteur vérifié
Philips Nosetrimmer series 3000
Le meilleur Nosetrimmer que j'aie utilisé depuis de nombreuses années.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Garbo7
05/04/2017
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent
Produit très agréable à utiliser, design ergonomique, efficace à souhaits!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Tondeuse confort nez-oreilles-sourcils
Stéphane 1306
16/01/2021
France
Acheteur vérifié
Excellent choix
Cadeau offert pour Noël qui correspond parfaitement à mes attentes , très fonctionnel conception solide rassurant.
Avantages
Multi fonction
Contre
Ne pas l’avoir acheté plus tôt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Nose trimmer series 5000 NT5175/16 Tondeuse nez-oreilles, nuque et pattes confortable