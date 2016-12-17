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Eingestellt
OTT2000B/12
Verleihen Sie Ihren LPs wieder Gehör
Der Original-Plattenspieler ist eine Reminiszenz an den legendären Philips Schallplattenspieler AG4131 aus dem Jahr 1965 und verfügt über einen hocheffizienten Lautsprecher, einen dynamisch ausgewogenen Plattenteller sowie über eine kabellose Streamingfunktion über Bluetooth und USB-Ripping für MP3-Aufnahmen.
Bluetooth®
Plattenteller für LP-Vinylplatten
Musik von LP, CD, UKW auf USB kopieren
4 W
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.
3.5
von 5
12
Bewertungen
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
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Diese Bewertung wurde für OTT2000B Microcadena clásica verfasst
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dinav
04/02/2016
België
Verifizierter Käufer
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
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Diese Bewertung wurde für OTT2000B Classic-microgeluidssysteem verfasst
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JohannesXXIII
20/05/2016
Deutschland
Anleitung ist Verbesserungswürdig
Das Gerät selbst ist perfekt. Guter Klang und gute Ausstattung. Allerdings sollte die Anleitung alle Vorgänge ausführlicher erklären. Das suchen nach der richtigen Landessprache ist ein wenig mühsam, aber dennoch in Ordnung.
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Diese Bewertung wurde für OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem verfasst
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