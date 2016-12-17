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Arrêté
OTT2000B/12
Réécoutez vos vinyles
La platine vinyle Vintage rappelle le légendaire tourne-disque Philips AG4131 de 1965. Elle est dotée d'un haut-parleur très performant, d'un plateau à équilibrage dynamique, ainsi que de fonctions de diffusion de musique sans fil via Bluetooth et USB pour l'enregistrement au format MP3.
Bluetooth®
Platine pour vinyles
Vinyles, CD ou radio FM encodés sur USB
4 W
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
3.5
sur 6
12
Avis
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OTT2000B Microcadena clásica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OTT2000B Microcadena clásica
dinav
04/02/2016
België
Acheteur vérifié
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
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Cet avis a été rédigé pour OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
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JohannesXXIII
20/05/2016
Deutschland
Anleitung ist Verbesserungswürdig
Das Gerät selbst ist perfekt. Guter Klang und gute Ausstattung. Allerdings sollte die Anleitung alle Vorgänge ausführlicher erklären. Das suchen nach der richtigen Landessprache ist ein wenig mühsam, aber dennoch in Ordnung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem
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Cet avis a été rédigé pour OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem